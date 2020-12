Viva for Life : déjà un premier défi réussi et une jolie somme qui vient de se rajouter à la cagnotte !

Clôture du défi des badges - Viva for Life - 18/12/2020 Viva For Life, c’est aussi une série de défis pour les animateurs. Chaque jour, Sara, Ophélie et Adrien recevront un nouveau défi lancé par l’un de nos partenaires. Ils devront le réaliser dans les 24 heures. Facile ? Mmmh pas si vite ! Nos partenaires ont prévu une série d’épreuves pour venir pimenter leurs défis. Ce jeudi 17 décembre, c’est Camille qui a ouvert le bal avec l’usine à badges. Et nos trois animateurs ont réussi le défi haut la main lors du prime de ce vendredi décembre !