Viva for Life : découvrez le montant final des dons lors du prime final sur La Une

Ce jeudi soir, 23 décembre, ce n’est pas une, mais deux émissions télévisées qui vous seront proposées sur La Une pour suivre en direct cette dernière soirée de Viva for Life 2021.

Rendez-vous à 18h30 d’abord pour revivre les dernières 24h de la vie du cube et à 20h15 ensuite dans l’émission de clôture présentée par Walid et Anne-Laure Macq (à distance). Un moment fort de l’opération pour suivre la sortie des 3 animateurs et où l’on découvre le montant final des dons.