Viva for Life : découvrez le montant final des dons lors du prime final sur La Une

Rendez-vous à 18h30 d’abord pour revivre les dernières 24h de la vie du cube et à 20h15 ensuite dans l’émission de clôture présentée par Walid et Anne-Laure Macq . Un moment fort de l’opération pour suivre la sortie des 3 animateurs et où l’on découvre le montant final des dons.

© Martin Godefroid

La fin du marathon de 144 heures est proche, une bonne nouvelle pour nos animateurs. Mais cela veut aussi dire qu'il ne reste plus que quelques heures pour soutenir la cause.

Tout au long de la semaine, on a pu mesurer l’urgence d’agir pour les enfants vivant dans la précarité. Nous pouvons les aider. Après la libération de Sara, Ophélie et Adrien par Savaltore Adamo, on découvrira le montant final des dons, qui, on l’espère atteindra des records !

Aidez-nous à faire grimper le compteur des dons durant cette dernière journée !