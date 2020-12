Viva for Life : découvrez la folle nuit de Sara De Paduwa dans le cube

Cette année les animateurs ont des horaires variés et se relaient sur les différents moments de la journée. C’est donc la première année que Sara anime la nuit, elle a mis du temps à redescendre gardant sa folie et son énergie jusqu’à la matinale d’Adrien ce qui a donné lieu à quelques fous rires.

Adrien confie que c’est un comportement normal : "C’est physiquement prouvé, dans de longues antennes on a des décharges d’énergie", Sara ajoute "plus on avance et plus on va puiser dans ses réserves, on se booste mentalement".

Mais qu’est-ce qui a provoqué cette euphorie ? On débrief !