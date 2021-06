Viva for Life de retour à Tournai en 2021 : la mobilisation commence

Et si on y re- Tournai… ? Après une édition singulière en 2020, en mode confiné sous l’ombrelle de la Tour Reyers, Viva for Life sera de retour à Tournai du 17 au 23 décembre.

On se souvient de la formidable mobilisation de la ville et de ses citoyens en 2019 ! Et toute l’équipe de Viva for Life se réjouit de pouvoir s’installer au cœur de cette cité chaleureuse pour sa semaine de solidarité !

Une semaine avant Noël, Tournai donnera à nouveau le ton d’un marathon solidaire de 144h, avec des moments d’émotion et des moments festifs qui réchauffent les cœurs.

Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, est ravi d'accueillir à nouveau l'opération : "L’année passée, Tournai n’a malheureusement pas pu accueillir Viva for Life en raison de la crise sanitaire. Je suis dès lors très fier que l’opération de solidarité revienne à Tournai cette année. En effet, en 2019, les Tournaisiens s’étaient massivement mobilisés pour récolter un maximum d’argent pour lutter contre la pauvreté infantile. Et je suis persuadé que cette année, nous relèverons à nouveau le défi avec autant de détermination ! Bien entendu, l’événement se déroulera en application des règles sanitaires en vigueur à cette période".