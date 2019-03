Viva for Life, comment, pourquoi, pour qui?

La semaine de sensibilisation Viva for Life tire la sonnette d’alarme chaque année : la pauvreté met en péril la santé, le développement, le bien-être et l’avenir de 80.000 enfants en Wallonie et à Bruxelles. Des situations d’urgence qui confirment la nécessité d’octroyer des moyens à des projets qui agissent, dès la naissance, pour donner une chance à ces enfants d’échapper à la pauvreté à l’âge adulte.

Pourquoi ?

En quelques années, Viva for life a pris une place à part entière dans le secteur de la lutte contre la pauvreté infantile en Fédération Wallonie-Bruxelles. A travers le renforcement du tissu associatif, les financements octroyés par Viva for Life ont déjà permis de rendre les projets d’aide et d’accompagnement plus performants, plus adaptés et plus accessibles aux familles précarisées*.

*Etude qualitative sur les impacts de Viva for Life dans le secteur de la pauvreté infantile (Willy Lahaye, Umons, 2017)