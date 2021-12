Viva for Life : Clara Luciani chante "Respire encore" avant d’enfermer les animateurs

Clara Luciani était sur la scène de Viva for Life pour interpréter son tube "Respire encore", quelques minutes avant d’enfermer nos trois animateurs, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier, dans le tout nouveau cube.

La chanteuse a donné une bouffée d’air à la Grand-Place de Tournai, et aux 700 personnes rassemblées pour l’écouter et assister à l’entrée de Sara, Ophélie et Marco dans le cube, précédée par une prestation enflammée de Soprano.