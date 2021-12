Viva for Life : changement d’horaire pour la quotidienne télé du 22 décembre

Exceptionnellement, suite au Comité de concertation, la quotidienne télé de Viva for Life diffusée habituellement à 18h30 change d’horaire.

C’est après le JT de 19h30 que vous retrouverez Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier pour faire le bilan de ces dernières 24 heures dans le cube. Comme d’habitude, vous retrouverez le duo Anne-Laure Macq et Walid à la présentation pour en apprendre plus sur ce qui s'est passé cette nuit dans le cube (on ne vous spoile pas le fou rire de Sara) et combien on a réussi à rajouter à la cagnotte avec le dernier défi lancé par Lactel.

Enfin, dès minuit sur La Une, Viva for Life revient pour toute la nuit jusqu’à 11h du matin et les 144 heures sont à suivre en permanence sur Auvio et sur les ondes de Vivacité.