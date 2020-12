Viva for Life : Candice partage sa recette facile du velouté de laitue aux noisettes

Tout comme les animateurs dans le cube de Viva for Life, préparez vous aussi une bonne soupe : le velouté de laitue aux noisettes de Candice.

Depuis le 17 décembre, vous voyez Sara, Adrien et Ophélie se préparer des soupes et smoothies dans le cube de Viva for Life. C'est que nos animateurs, qui vivent de grands moments d'émotions, sont passés à un régime exclusivement liquide pendant 6 jours et 6 nuits, un défi qu'ils se sont lancés en plus de leur marathon radio de 144h.

L'occasion pour Candice Kother de "En cuisine" de partager avec vous une recette ultra simple, un velouté de laitue aux noisettes.

La recette du velouté de laitue aux noisettes

Ingrédients

1 laitue 125 g de noisettes émondées

1 oignon 50 g de crème fraîche 30 g de beurre

1 jaune d'œuf

Préparation

Faites revenir l’oignon émincé dans du beurre.

Ajoutez la laitue en lamelles, faires cuire 5 min.

Ajoutez les noisettes, couvrez du litre de bouillon, laissez mijoter 30 min.

Battez le jaune d'œuf et la crème fraîche. Incorporez-les à la soupe et mixez le tout.