Viva for Life : Aurore néglige sa santé pour celle de ses six enfants, "Ils ont plus d’années à vivre que moi"

Aurore habite la région de Couvin, est maman de six enfants et les élève toute seule. Comme toute mère en difficulté, elle se sacrifie pour ses enfants, parfois même au mépris de sa propre santé. Stéphanie Vandreck a recueilli son témoignage saisissant.

Les témoignages se succèdent à Viva for Life mais celui d’Aurore ne laissera personne indifférent.

"J’ai eu l’habitude de faire tout avec eux, d’aller jouer au football, d’aller en balade dans les bois. On allait dans des parcs, à la piscine, au cinéma. Tout cela je ne sais plus me le permettre : déjà financièrement et au niveau santé non plus. Cela me nuit dans énormément de choses" introduit cette maman de Couvin.

Aurore doit pouvoir contenter ses six enfants et pas facile avec en plus un aîné de 15 ans et une toute petite de six mois. L’un de ses enfants a la vue qui se dégrade, ce qui l’entraîne à mettre sa propre santé de côté au profit de cet enfant. "Je laisse ma santé à moi de côté pour le privilégier lui qui a plus d’années à vivre que moi. J’estime normal pour une maman de faire passer la santé de ses enfants en premier. C’est d’ailleurs un des reproches formulés par mes enfants parce que j’attends beaucoup trop longtemps avant d’être hospitalisée" déclare-t-elle.

​​​​​​​En effet, Aurore a été récemment hospitalisée une semaine sur ordre de son médecin à Chimay qui l’a poussée à se soigner en lui annonçant que si elle ne le faisait pas, ceux-ci se retrouveraient tous seuls :

Je n’ai pas eu le choix ou sinon je risquais de décéder.

