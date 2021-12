Viva for Life : Antoine Delie était en showcase sur la Grand-Place de Tournai

Revivez ici le showcase unique d’Antoine Delie, venu à Tournai spécialement pour Viva for Life.

Revoir le showcase de Julie Zenatti

Revoir le showcase de Doria D

On ne présente plus Antoine Delie, ancien candidat de The Voice Belgique et The Voice France. Le jeune chanteur a laissé son pyjama "roi lion" qu’il arborait pour venir voir Marco dans le cube, et a enfilé son épais manteau rouge pour monter sur la scène. Il est venu interpréter plusieurs de ses tubes bien connus, issus de son album "Peter Pan", ainsi qu’un de son dernier morceau.

J’espère que je vais réussir à vous faire un peu voyager, vous faire sortir de tous vos problèmes du quotidien, et vous emmenez avec moi dans mon pays imaginaire. On va s’envoler ensemble.

Le public rassemblé sur la Grand-Place de Tournai, ainsi que, grâce à Vivacité et Auvio, celles et ceux qui sont restés à la maison, on put profiter de "Dis-moi", "Peter Pan" et "Je veux t’oublier". Il a également interprété une chanson qui lui tient à cœur, avec l’aide du public motivé à donner de la voix, "Androgyne", sorti l’été passé.

Si, comme Antoine Delie, la cause de Viva for Life vous interpelle, n’hésitez pas à faire un don. Nous avons besoin de vous !