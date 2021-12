Viva For Life : Antoine Armedan interprète un guitare voix dans sa ville natale

Antoine Armedan interprète un guitare voix dans sa ville natale - Viva for Life - 20/12/2021 L’artiste Enghiennois Antoine Armedan s’est mobilisé pour l’opération Viva For Life en venant chanter dans le cube. L’endroit lui est familier, ses parents sont originaires de Tournai et il transmet son métier au conservatoire quelques rues plus loin.