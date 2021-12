Viva for Life : Anne Sila, gagnante de "The Voice All Stars", partage sa philosophie de vie

Anne Sila, la grande gagnante de The Voice : All Stars, a répondu à l’appel de Viva for Life. Artiste très solaire, elle a partagé avec Ophélie Fontana sa devise et sa définition du bonheur en 3 mots.

L’aventure d’Anne Sila a débuté en 2015 avec sa première participation et victoire à The Voice France. Tout s’est ensuite très vite enchaîné : Tournage dans une série et dans des films, un EP et trois albums, dont le dernier en date, À nos cœurs, est sorti en octobre dernier. La chanteuse explique : "C’est un album qui me tient beaucoup à cœur parce que c’est l’album de la liberté, c’est la première fois que je pouvais proposer tout ce qui me passait par la tête, et ce que j’avais envie de partager avec les gens". Enfin, elle a remporté il y a quelques mois l’édition All stars de The Voice France avec les meilleurs candidats des 10 dernières éditions. À ce propos, elle explique à Ophélie sa devise : "Il faut foncer dans les trucs qui nous font le plus peur. Si on réussit à se rendre vulnérable plusieurs fois, ça peut nous apporter énormément. Il faut prendre des risques, c’est le plus important".