Viva for Life : Ambiance disco et confettis pour cette dernière nuit dans le cube

Décompte des 19 heures et blind test emoji - Viva for Life - 23/12/2021 Cette nuit, c'était soirée disco dans le cube pour entamer la dernière ligne droite de Viva for Life ! Sara, Ophélie et Marco son motivés comme jamais ! Au programme, c'était chorégraphies, hélium, confettis et blind tests années, 70, 80 et 90, Retour sur les moments forts de la nuit.