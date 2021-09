Viva for Life : Adrien Devyver souhaite la bienvenue à Marco Leulier

Adrien Devyver : son message de départ de Viva for Life - Viva for Life - 03/09/2021 L'animateur de La Grande Forme et du Grand Cactus n'accompagnera plus Sara De Paduwa et Ophélie Fontana pour la 9e édition de Viva for Life à Tournai. Il a néanmoins souhaité du succès à l'opération et à son successeur, Marco Leulier.