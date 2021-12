Viva for Life : Accueillir les enfants en période de crise familiale grâce à vos dons

Le Service Familles d’Accueil d’Urgence (SFAU) propose un accueil familial d’urgence ou de court terme en province du Luxembourg. Objectif : mettre rapidement les enfants à l’abri des difficultés des parents afin de leur permettre de régler leurs difficultés. Les jeunes, principalement des enfants de 0 à 6 ans et beaucoup de tout petit, sont accueillis par des familles d’accueil sélectionnées et supervisées par le service pour une période allant d’une nuit à 45 jours. Une période qui leur permet de faire une pause dans un moment de crise familiale.

© pexels pixabay

Les missions de l’asbl sont multiples : garantir l’épanouissement de l’enfant au sein de la famille d’accueil, évaluer la situation familiale et maintenir le lien entre l’enfant et sa famille d’origine. Ensuite, le service doit pouvoir évaluer les possibilités de retour au sein de sa famille et, dans le cas contraire, accompagner l’enfant dans son nouveau milieu de vie.

Le maintien du lien avec les parents se fait par le biais de visites au sein du service.

"L’asbl s’est installée dans ce bâtiment il y a deux ans. L’espace extérieur n’était ni entretenu, ni aménagé. Avec le Covid et la charge de travail, on a vite réalisé qu’on avait besoin de plus d’espace pour les rencontres entre enfants et parents " explique Aline Noël, directrice de l’association.