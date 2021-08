Viva for Life accueille un nouvel animateur dans le cube : découvrez de qui il s'agit

La matinale de Tipik s’invite dans le cube de Viva for Life cette fin d'année avec l'arrivée de Marco Leulier aux côtés de Sara De Paduwa et Ophélie Fontana !

Marco Leulier exerce en radio depuis une dizaine d’années. Après avoir animé la matinale d’NRJ, il œuvre depuis le début du printemps sur le nouveau média Digital-Radio-TV de la RTBF dans le Réveil de Tipik.

Passionné de musique et de théâtre depuis sa plus tendre enfance, il participe à l'âge de 16 ans à une libre antenne sur une radio et découvre sa passion pour la radio. Il consacre alors toutes ses économies à la construction d'un petit studio amateur dans la cave de ses parents. Il ne quittera plus son micro !