Viva for Life 2021 : revivez le showcase de Delta sur la Grand-Place de Tournai

Delta est venu sur place pour offrir un moment musical au public de Viva for Life.

L’un ne va pas sans l’autre. Depuis 2010, Benoît et Julien unissent leur voix et forment le groupe pop Delta. D’abord fans des morceaux en anglais, les deux amis passent rapidement au français, leur langue natale.

Le duo belge composé de Benoît Leclercq et Julien Joris sortait son premier album il y a trois ans avec quelques succès radio : À ciel ouvert, Héréditaire ou encore En visant la lune. Les deux artistes ont également écrit et composé pour d’autres artistes comme Amir et Florent Pagny et ont signé presque tous les titres du prochain album de Mustii.

Comme ils le disent pendant leur interview plus tôt devant le cube :