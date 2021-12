Viva for Life 2021 : quand nos animateurs chantent comme des casseroles

Fail chanson animateurs 1 - 18/12/2021 La musique fait partie de Viva for Life mais ce n'est pas toujours dans l'ADN de nos animateurs qui ont parfois du mal à trouver le bon rythme. Ils mettent l'ambiance, ils donnent le sourire et parfois, on rigole un peu en chantant avec eux de nos voix suraiguës ou complètement à côté du rythme original. Après, on ne leur demande pas de bien chanter,