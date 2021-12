Viva for Life 2021 : mais qu’est-ce que ça veut dire Ani Kuni ?

Polo & Pan expliquent Ani Kuni - Viva for Life - 17/12/2021 Ani Kuni est l'hymne de Viva for Life 2021 mais au fond, ça veut dire quoi ? Polo et Pan nous ont offert un showcase exclusif sur la Grand Place de Tournai et ont interprété notamment leur chanson Ani Kuni qui en intrigue plu sd'un. Si Ophélie ne sait pas si on prononce pan comme Peter Pan ou comme "panne", Marco s'y connait un peu plus sur le groupe et sait d'ailleurs que le titre fait référence à une continue amérindienne.