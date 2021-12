Viva for Life 2021 : les premières 24h toutes en chansons et en fous rires

Premier 24h Cube Viva for Life - Viva for Life - 18/12/2021 Déjà 24 heures que les animateurs sont enfermés dans le cube et mettent l'ambiance pour motiver toute la Belgique à aider les associations qui luttent contre la pauvreté infantile. Si le sujet de la cause n'est pas réjouissant, les animateurs tentent de donner le sourire à tous les téléspectateurs et auditeurs qui suivent ces 144 heures du marathon de la solidarité qu'est Viva for Life. En témoigne les premiers fous rires de nos trois compères cette nuit suite au jeu des expressions parfois un peu tendancieuses !

Le défi éggo est réussi et rapporte 25.140 euros

Sara, Ophélie et Marco ont dû confectionner 1000 pralines (oui, vous avez bien lu) qui ont ensuite été rassemblées en ballotin vendu sur la Grand-place de Tournai pour augmenter encore un peu plus la cagnotte de Viva for Life. Pas toujours simple de ne pas se mettre du chocolat partout et puis l’odeur qui englobe le cube doit rendre dingue vu qu’ils ne peuvent pas en manger ! Au final, c’est 25.140 euros qui ont réussi à être récoltés ! On ne se repose pas sur nos lauriers et on repart au front.

Une première nuit réussie pour Marco

4 images © MARTIN GODFROID

Il l’a dit direct : "Je ne pense pas que je vais beaucoup dormir" et c’est ce qui s’est passé. Il n’a pas eu le temps de s’ennuyer puisque ses collègues de Tipik sont venus lui rendre visite, un blind test, un twister et des pralines plus tard, son premier shift était déjà terminé ! D’ailleurs si vous vous demandez quels sont les horaires des trois animateurs, c’est par ici.

Enorah, petite fille de 7 ans, a perdu tout ce qui comptait pour elle dans les inondations

Enorah, 7 ans, raconte son rêve - Viva for Life - 18/12/2021

Enorah vit chez sa grand-mère avec son frère et sa sœur. Lors des inondations du mois de juillet, elle a tout perdu : son doudou, ses jouets, ses cadeaux, ses cartes d’anniversaire et son chat qui n’a pas survécu. Si on ne peut pas remplacer ses souvenirs et l’amour de son chat, on peut l’aider à réaliser son rêve : faire de l’équitation. Elle garde tous les sous qu’elle reçoit pour aider sa mamy à un jour pouvoir monter à cheval.

Les artistes qui soutiennent la cause

4 images © Martin Godfroid © MARTIN GODFROID