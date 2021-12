C’est parti pour 144 heures de direct au profit de Viva for Life ! Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier ont rejoint le cube qui est bien différent des années précédentes. Revivez leurs premiers instants de direct en faveur de l’opération de solidarité.

Sous les notes de Dingue, le tube incontournable de Soprano, les 3 animateurs ont découvert leur logement pour les 144 prochaines heures. On a pu voir leur étonnement devant un cube à deux étages que vous pouvez aussi découvrir en vous y baladant virtuellement.

Avec la crise sanitaire qui dure depuis près de deux ans, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier sont plus motivés que jamais pour faire exploser les conteurs et faire de cette année très spéciale : l’année de la solidarité ! Dans la joie et la bonne humeur, dans le rire et l’amitié, parfois dans les larmes et le cœur brisé, les trois animateurs vont vivre des moments intenses pour récolter le plus de dons possibles.