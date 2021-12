Viva for Life 2021 : le top 5 des chansons les plus demandées

Si vous n'aviez pas trouvé votre chanson dans le top 5 provisoire, est-ce le cas dans le définitif? Au terme de cette 9e édition, il est temps de découvrir le top 5 officiel des titres que vous avez choisis !

La musique a du cœur à Viva for Life : à chaque don, c’est vous qui choisissez la programmation musicale. On comptabilise 36.067 demandes cette année ! Si votre titre n’est pas passé, une séance de rattrapage vous attend sur VivaCité les 24 et 25 décembre dans Les 1001 succès de Viva for Life de 13 à 19h, le 26 décembre de 13h à 16h.