Viva for Life 2021 : la belle histoire d’Hugo venu apporter un peu de magie dans le cube

Le cube de Viva for Life se refait une beauté ! Ce samedi matin, les animateurs.rices ont reçu la visite d’Hugo venu peindre une des vitres du cube. Comptable hier, artiste peintre aujourd’hui : il a pu rebondir après sa perte d’emploi et concrétiser son rêve.

Depuis l’extérieur du cube, l’artiste Dilbeekois "Art Hugo" est venu donner un petit coup de pinceau sur l’une des parois du cube de verre. Dès 9h, Hugo a entamé la réalisation de silhouettes d’animaux de la forêt et opté pour une vitrine au ton hivernal rappelant la neige. De quoi offrir un peu de magie aux animateurs.rices qui vivent l’approche des fêtes de fin d’année confinés au sein du cube.

"J’ai décidé de peindre une vitre du cube et de me faire parrainer pour"

Pourtant, Hugo n’a pas toujours été artiste peintre. L’ancien comptable a été licencié il y a un an par son entreprise. "Licenciement économique dû au Covid", explique-t-il au micro de Marion, notre Tintin Reporter sur la Grand Place de Tournai. "Mon licenciement m’a donné l’opportunité de transformer ma passion en activité professionnelle. En janvier, je me suis relancé dans le dessin… Et je suis devenu artiste du jour au lendemain."

Malgré toutes les difficultés connues, le papa de deux filles a décidé de se mobiliser pour Viva for Life

"Je voulais pouvoir utiliser ma passion pour le dessin afin d’aider Viva For Life à récolter des fonds pour les enfants dans la précarité." Une reconversion saluée par Sara De Paduwa : "Parfois, la vie vous oblige à emprunter de nouveaux virages. Et ça peut donner de très belles histoires"

Suivre le travail d’Hugo sur Facebook et Instagram