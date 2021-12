Viva for Life 2021 : ce qu’il ne fallait absolument pas rater

Une 9e édition de Viva for Life qui aura été pleine d’émotions, d’artistes et de nouveautés. Entre le cube à deux étages, les larmes d’Ophélie, Sara et Marco à l’écoute des témoignages parfois insoutenables, et les moments délirants qui font aussi partie intégrante de cette action, voici ce qu’il ne fallait pas rater dans ce Viva for Life 2021 !

Une 9e édition de Viva for Life qui aura été pleine d’émotions, d’artistes et de nouveautés. Entre le cube à deux étages, les larmes d’Ophélie, Sara et Marco à l’écoute des témoignages parfois insoutenables, et les moments délirants qui font aussi partie intégrante de cette action, voici ce qu’il ne fallait pas rater dans ce Viva for Life 2021 !

Récap 144 heures Viva for Life - Viva for Life - 23/12/2021 Une 9e édition de Viva for Life qui aura été pleine d’émotions, d’artistes et de nouveautés. Entre le cube à deux étages, les larmes d’Ophélie, Sara et Marco à l’écoute des témoignages parfois insoutenables, et les moments délirants qui font aussi partie intégrante de cette action, voici ce qu’il ne fallait pas rater dans ce Viva for Life 2021 !

Cette année encore, les artistes étaient au rendez-vous pour soutenir la cause de Viva for Life .

Soprano chante "Dingue" avec Sara, Ophélie et Marco - Viva for Life - 17/12/2021

Le 4e jour n’a pas été facile pour les animateurs qui commencent à sentir la faim mais rien ne les arrête pour chanter et danser avec les artistes qui viennent sur place. Ce jour-là, on en accueille un seul en showcase mais quel nom : Mustii ! Il nous a offert un spectacle intense, à sa sauce comme d’habitude. On en frétille encore et on vous laisse revoir ça avec délectation.

Malheureusement absent de Viva for Life cette année, Loïc Nottet soutient l’opération depuis le début et a tenu à être tout de même présent cette année le temps d’un message vidéo.

Loïc Nottet a un message pour Ophélie, Sara et Marco - Viva for Life - 21/12/2021 Malheureusement absent de Viva for Life cette année, Loïc Nottet soutient l’opération depuis le début et a tenu à être tout de même présent cette année le temps d’un message vidéo.

Et pour le 6e jour, ce sont encore trois nouveaux invités qui sont venus apporter leur soutien à Viva for Life sur la Grand-Place de Tournai. Amir qui a discuté avec les animateurs en début de soirée et qui s’est ému de la difficulté de la vie de tous ces enfants. L’artiste a ensuite proposé un showcase qui a fait danser tout le public ! Il a été suivi par le showcase de Saskia sur la Grand-Place et on n’oublie pas Mickael Miro qui a mis le feu à Tournai.

Il y a également eu les artistes qui n’ont pas pu se déplacer (encore et toujours), mais ce n’est pas parce qu’on n’est pas là qu’on ne peut rien faire. Regardez Gérard Lanvin et son fils Manu qui reverseront les bénéfices de leur concert à Viva for Life ! On n’oublie pas non plus Yves Duteil, un habitué de Viva for Life qui a touché Anne-Laure et Sara au cœur en jouant "Prendre un enfant par la main" en visioconférence. Et on n'oublie pas le moment suspendu d'une douceur incroyable lorsque Laurent Mathieu et Nola ont repris "Baby one more Time" la dernière nuit d'enfermement. La RTBF se donne pour la cause !

Et on a bien sûr fini cette édition de Viva for Life avec nos stars nationales, Lost Frequencies et Angèle. Cette dernière nous a offert sa sublime dernière chanson "Bruxelles Je t’aime" (qui a d’ailleurs été transformée par la famille d’Ophélie pour coller à Viva for Life) et qui a ouvert la porte aux animateurs, qui étaient enfermés dans le cube depuis 144 heures mais carrément isolés depuis près de 24 heures.