Viva for Life 2021 : ce qu’il faut savoir sur la 9e édition

Depuis 2013, la semaine de solidarité Viva for Life revient chaque année pour rappeler que la pauvreté ne cesse de prendre de l’ampleur et met en péril le développement, la santé et le bien-être de 80.000 enfants à Bruxelles et en Wallonie. Chaque année, organisateurs de défis, bénévoles, donateurs… sont nombreux à apporter de l’espoir aux familles qui vivent dans la pauvreté ! La solidarité qui se déploie autour de Viva for Life réchauffe les cœurs. Une semaine teintée de l’ambiance de Noël et de la générosité. Un constat alarmant ! L’enjeu est crucial encore cette année. La crise sanitaire et les inondations de cet été aggravent la situation et entrainent de nombreuses familles précarisées dans des difficultés inédites. Aujourd’hui, il apparaît plus important que jamais de poursuivre l’action Viva for Life. De nombreuses associations attendent notre soutien pour pouvoir poursuivre leurs actions ! Viva for Life ce sont beaucoup de moments d’émotion, mais aussi des moments festifs qui fédèrent autour d’une même mobilisation et mettent la cause en lumière. Après une édition confinée, découvrez ce qui vous attend cette année...

Tournai solidaire !

Après une édition 2020 qui s’est déroulée en mode confiné, Viva for Life revient cette année à Tournai ! Lors de l’édition 2019 qui avait déjà eu lieu dans la cité des cinq clochers, les Tournaisiens s’étaient massivement mobilisés pour récolter un maximum d’argent pour lutter contre la pauvreté infantile. Cette année, les Tournaisiens relèvent à nouveau le défi !

Ensemble dans l’effort des 144h

© Martin Godfroid Toujours aussi engagées pour la cause, Sara et Ophélie, rejointes cette année par Marco, se relayeront dans un studio durant 6 jours et 6 nuits. Le challenge est de taille puisqu’ensemble ils vont assurer un marathon d’antenne de 144 heures à suivre en direct sur VivaCité, La Une et sur Auvio. Pour renforcer leur effort et soutenir la cause, ils ne mangeront que des aliments liquides et se relayeront toutes les 4 heures derrière le micro.

Un dispositif exceptionnel

Cette année, le Cube de verre de Viva for Life prend de la hauteur, et comportera 2 niveaux ! Tout l’espace est pensé pour s’articuler autour du lieu central du marathon radio de 144h : le studio. Celui-ci sera pour la première fois en communication directe avec la scène. Les animateurs auront une vue permanente sur la Grand’Place de Tournai et ses différents chalets, dont celui des organisateurs de défi.

Des artistes engagés

De nombreux artistes viendront soutenir les 3 animateurs et leur offrir un moment musical unique sur la scène à côté du studio. Parmi les premiers grands noms annoncés, on peut déjà citer Polo & Pan, dont le titre Ani Kuni sera l'hymne de Viva for Life 2021. Cette 9e édition aura aussi le plaisir d’accueillir Lost Frequencies et de nombreux autres noms de la scène Belge et Française.

Le Belfius Viva for Life Tour de retour dans votre région

© Tous droits réservés Fort de son succès de l’an dernier, le bus coloré du Belfius Viva for Life Tour reprendra sa route à la rencontre des citoyens et organisateurs de défis, du 18 au 22 décembre en Fédération Wallonie Bruxelles. Emmené par Fanny Jandrain, l’équipage entamera sa tournée itinérante à Tournai et fera escale dans 5 villes différentes : Walhain, Vielsalm, Arlon, Jette, La Louvière. Belfius, notre fidèle partenaire de l’opération sera également présent lors de chaque étape pour vendre des bonnets rouges et participer à la fête.

Les goodies de Viva for Life 2021

© Tous droits réservés Les goodies sont en vente dès la 22 novembre via le webshop online, et aussi du 17 au 23 décembre sur la Grand-Place de Tournai. Les bonnets sont eux aussi disponibles dans les 5 villes du Belfius Viva for Life Tour. (Bonnet : 15€, Compile : 20€, Mug : 15€, Teddy : 10€)

Une nouvelle campagne de conscientisation

© Tous droits réservés Année après année, Viva for Life contribue à sensibiliser le public et rappelle qu’1 enfant sur 4 en Belgique francophone vit sous le seuil de pauvreté. Et malheureusement, force est de constater que ce chiffre stagne. Pour soutenir cette phase de conscientisation, une nouvelle campagne nous accompagne cette année, avec toujours un message de sensibilisation crédible et juste autour de la cause. Le cœur du message reste l’enfance et la réalité de la pauvreté infantile, mais le concept évolue. Souvent la pauvreté ne se voit pas, et pour rendre cette réalité plus concrète et perceptible aux yeux des gens, nous avons pris le parti d’humaniser ces chiffres, de poser des visages sur cette réalité. "1 enfant sur 4" est une statistique qui interpelle, mais les visages des enfants qui se cachent derrière sont encore plus éloquents.

Plusieurs façons de soutenir l’opération

Faites un défi pour Viva for Life

Le défi, l'ADN de Viva for Life Partout en Wallonie et à Bruxelles, des centaines de personnes répondent à l’appel lancé par la RTBF. Citoyens, écoles, entreprises débordent chaque année d’originalité pour organiser des défis. Ces défis sont l’ADN de Viva for Life et le témoin de l’engagement constant du public. Héritage positif de l’expérience confinée en 2020, la créativité rivalise aujourd’hui tant dans les défis digitaux que les événements avec public. Et le compteur des défis enregistrés pour cette saison explose déjà. Cette mobilisation citoyenne apporte chaque année une somme remarquable dans la cagnotte de Viva for Life. Le crowfunding Comme le jeune Siméon, vous pouvez créer une plateforme de crowdfunding. Avec sa maman ils se sont mis au défi de grimper l’équivalent du Mont Blanc. De nombreux parrains les ont soutenus et contribué à atteindre l’objectif de leur cagnotte. Toutes les infos sur agir.vivaforlife.be. Les 12 défis Les 12 défis sont une autre manière de se mobilier. Les participants auront 144 heures pour venir à bout des 12 défis lancés par les animateurs de la RTBF. Des défis fun, des défis d’aventure, des défis de taille ! Une façon ludique et accessible à tous pour se mobiliser pour Viva for Life. En famille, en solo ou entre amis, réalisez chez vous et à votre rythme 12 défis en 144h maximum (soit 6 jours). Demandez à votre réseau de vous soutenir dans ce challenge et collectez un maximum de dons pour venir en aide aux enfants qui vivent dans la pauvreté. Inscriptions et infos sur vivaforlife.be.

Comment participer ?

8 images © Martin Godfroid

Faire un don Du 17 au 23 décembre, il est possible de faire un don : Via le call center de l’opération au 0800/30 007 ; en ligne sur le site www.vivaforlife.be ; par SMS au 4001 (tapez votre numéro de compte suivi d’un espace suivi du montant de votre don) ; par virement bancaire au BE35 0000 0000 3737. Pour tout don à partir de 40€ effectué, vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 45%. Par exemple, si vous faites un don de 100€, vous ne payez en réalité que 55€. Mobilisez-vous Organiser un défi Pour enregistrer votre défi, rendez-vous sur vivaforlife.be. Créer une page de collecte en ligne Une naissance? Un marathon ? Une journée au boulot en père Noël ? Toutes les occasions sont bonnes pour se lancer un défi et collecter des dons. Rendez-vous sur agir.vivaforlife.be. Devenir bénévole Pour répondre au téléphone au call center. Contactez Isabelle Gilbert (igi@rtbf.be)