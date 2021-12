Viva for Life 2021 : ce qu'il faut savoir pour nous rejoindre à Tournai

Une édition de Viva for Life confinée à Reyers était déjà difficile sans la chaleur de votre présence. Viva for Life, la Ville de Tournai et les différents services de sécurité ont donc étudié les possibilités offertes par les dernières mesures sanitaires en vigueur afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, pour le bien de l'opération, tout en préservant la santé de chacun. Et nous sommes heureux de vous annoncer que pour cette 9e édition, vous pourrez bien être de la partie !

Du 17 au 23 décembre, Viva for Life sera présent et accessible au public sur la Grand-Place de Tournai avec le port du masque obligatoire.

Cette mesure sera renforcée par le CST* en semaine à partir 15h et le week-end dès midi.

Les showcases des artistes seront uniquement accessibles sur réservation.

Notez que ces modalités d’accueil pourront à tout moment être adaptées en fonction de l’évolution des mesures sanitaires en vigueur.