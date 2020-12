Viva for Life 2020 : revivez les premières 24h en images

La 8e édition de Viva for Life est lancée et il s'en passe des choses dans le cube de verre posé au pied de la tour Reyers à Bruxelles ! Voici q uelques images de ces premières 24 heures hautes en couleurs.

Emmenés par les Kids de The Voice Kids, Sara, Ophélie et Adrien ont été enfermés dans le cube de verre par Anne-Laure Macq. C'est parti pour 6 jours et 6 nuits, 144 heures de direct radio sur VivaCité, des quotidiennes sur La Une et un relais permanent sur Auvio, le web et les réseaux sociaux.

