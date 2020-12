Viva for Life 2020 : entre rires et larmes pour la troisième journée, le récap en images

Ophélie fond en larmes face à ses amis, sa famille et son père

13 images "Je n’en reviens pas que tant de gens qui comptent sur moi soient réunis autour de moi et c’est cela qui est dingue et c’est même mieux avec la technologie" © VFL

La nuit passée, la production a prévu une belle surprise à Ophélie. Ses amis, plusieurs membres de sa famille dont son père et sa fille, étaient présents sur le fanwall ou par appel surprise. "Je n’en reviens pas que tant de gens qui comptent sur moi soient réunis autour de moi et c’est cela qui est dingue et c’est même mieux avec la technologie" a commenté très émue Ophélie. Revivez ce beau moment plein d’émotions.

Ophélie surprise par sa famille sur le fanwwall et son père - Viva for Life - 20/12/2020 Ophélie Fontana a eu droit à de nombreuses surprises lors de sa soirée à l'antenne de Viva for Life. Ses amis, plusieurs membres de sa famille dont son père étaient présents sur le fanwall ou par appel surprise.

Un troisième défi olympique réussi pour Sara, Ophélie et Adrien !

13 images © MARTIN GODFROID © MARTIN GODFROID © MARTIN GODFROID

Pour ce troisième défi, Sara, Ophélie et Adrien ont en effet participé à 8 disciplines olympiques avec les moyens du bord. Ce qui veut dire que casseroles, papier toilette, ou encore planche à repasser ont servi d’accessoires pour réaliser les meilleurs temps et les meilleures figures ! Nos animateurs ont tout donné pour réussir ce défi et ils nous ont offert des scènes d’anthologie et de nombreux fous rires.

Duo Grand corps Malade et Mosiman

13 images Grand Corps Malade et Mosimann ont livré une prestation poignante sur Mesdames © MARTIN GODFROID

Renaud Rutten fait une blague aux filles

Renaud Rutten lâche une blague pour Viva for Life - Viva for Life - 20/12/2020 Renaud Rutten s'est exprimé à propos de la cause Viva for Life dans un appel vidéo et a profité de son passage à l'antenne pour lâcher une blague dont lui seul a le secret.

Adrien Devyver prenant un repos bien mérité après ses shifts de la nuit, Renaud Rutten s’est 'confié secrètement' à l’antenne aux deux animatrices sur le rôle de leur colocataire dans l’opération : "Ne le dites pas mais il ne sert à rien, il n’y a que vous deux" s’est-il amusé.

Le plus gros don jusqu’ici : 75.000 euros

13 images Sara les larmes aux yeux après le don de 75.000 euros de Joseph © VFL

Joseph Wirtz est impliqué depuis ses 9 ans dans les opérations caritatives. Un de ses proches, une personne avec énormément de moyens, "a raté sa vie, a fait autre chose que faire des dons et penser aux autres et cela a mal fini". Cette personne très riche à laquelle il pense, sans vouloir rentrer dans les détails, a donc finalement connu un grand malheur. "J’ai donc toujours essayé d’aider les personnes car je me suis dit : 'Dans la vie on est de passage et on ne perd pas son temps'" a-t-il déclaré avant de faire un don de 75.000 euros qui a mis les larmes aux yeux de Sara.

Recap troisième journée de Viva for Life - Viva for Life - 20/12/2020 Alors que Viva for Life a passé le cap de la moitié de l'opération (72 heures), les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. La troisième journée est placée sous le signes des dons, des larmes et des rires. Revoyons tout ça en images.

Et comme toujours, MERCI pour votre générosité !

13 images © Martin Godfroid © Martin Godfroid © Martin Godfroid © Martin Godfroid © Martin Godfroid © Martin Godfroid