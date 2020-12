Viva for Life 2020 : ce qu’il ne fallait absolument pas rater

Le meilleur des 144h dans le cube - Viva for Life - 23/12/2020 Pas de public autour du cube cette année pour mettre l’ambiance et soutenir les animateurs enfermés mais cela ne les a pas empêchés de vivre de beaux moments. On se rappellera de cette entrée dans le cube bien différente des autres années. Des sublimes pulls de Noël d’Adrien, Ophélie et Sara. Des centaines de dessins reçus qui jonchent le bureau. Et puis du blind test de Mister Cover, un avant-goût à une nuit de karaoké, blind test et autres chansons poussées à tue-tête par les trois cohabitants du cube. On finit en beauté avec une image du chèque final de 7.061.534 €. Après une mobilisation de 144 heures, les 3 animateurs de VivaCité – Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver - ont pu découvrir le formidable montant record de cette année. L’opération ne se termine jamais, vous pouvez continuer de donner toute l’année !