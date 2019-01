Viva for Life 2018 en 18 photos & vidéos - © Tous droits réservés

Viva for Life, une usine à souvenirs, un moteur de la solidarité! Le 23 décembre, la libération de nos animateurs, la découverte du résultat final de votre mobilisation, l'apothéose d'une semaine à nouveau complètement folle. Difficile de choisir 18 souvenirs...

1) Parrain qui n'a pas le gros cou Viva for Life 2018 en 18 photos & vidéos - © Tous droits réservés Un ket avec un cœur gros comme ça! François Damiens, Dikkenek au cinéma, était à Nivelles le 17 au soir pour s'assurer que nos animateurs laissent bien leurs téléphones en dehors du cube et que la porte soit fermée à double tour!

2) Le "petit" danseur De passage chaque matin sur la Grand Place de Nivelles, ce petit danseur prenait le temps de s'arrêter pour saluer Sara et... danser.

3) Yves Duteuil, l'invité surprise... Ses chansons "Prendre un enfant par la main" et "Pour les enfants du monde entier" sont plébiscitées chaque année. Yves Duteuil nous a fait le plaisir et la surprise pour nos animateurs de venir chanter prendre un enfant par la main dans le cube. Un moment suspendu... Plus d'un ange passait par le studio de verre à ce moment-là...

4) Fanny et sa boule Nouvelle venue dans l'aventure, Fanny a sillonné la Wallonie avec sa grosse boule!

5) Scène à Louer Le premier soir de Viva for Life, le 17 décembre, la scène était à louer. Vu le talent exposé ce soir-là, les artistes présents pourraient très vite en devenir les propriétaires.

6) Des témoignages forts (1/2) Noé vit à Gilly, près de Charleroi, dans une famille où les fins de mois sont très difficiles. Les débuts de mois, même, parfois. Lui et son petit frère ont appris à se priver, déjà conscients des problèmes financiers dans lesquels leurs parents se débattent.

7) Nos collègues ont du talent (1/2) Denis, Nicolas-Xavier et Pascal ont plus d'une voix dans leur sac!

8) Danse (pas) avec les stars Quand Sara choisit un partenaire de choix pour danser, tout ne se passe pas comme prévu...

9) Des défis réussis Chaque jour, nos animateurs devaient relever un défi. Et nouveauté cette année, vous pouviez les aider!

10) Nos collègues ont du talent (2/2) Eby Brouzakis, connu pour ses commentaires sportifs sur VivaCité, sait aussi jouer de la guitare pour séduire les filles ou les faire pleurer, c'est selon...

11) Des témoignages forts (2/2) "On a 85€ par semaine pour la nourriture, les pampers et le lait de croissance."

12) Melon et Melèche Robert, c'est de la magie, des comptines et des jeux de mots réservés à un public averti...

13) Les retrouvailles du trio initial Viva for Life 2018 en 18 photos & vidéos - © Tous droits réservés La première équipe du cube de Viva for Life est réunie! Sara a reçu la visite de ses comparses Sébastien Nollevaux et Raphaël Scaini. L'occasion de jouer au jeu des premières fois et de faire les fous.

14) Magie de Noël (1/2) Viva for Life 2018 en 18 photos & vidéos - © Tous droits réservés Pour aider les enfants les plus démunis, Ophélie a pu compter sur le soutien de ses deux mères Noël préférées: Léa et Fanny!

16) Magie de Noël (2/2) Viva for Life 2018 en 18 photos & vidéos - © Tous droits réservés Pour la première fois, il a neigé sur Viva for Life! La neige artificielle n'a malheureusement pas réussi à forcer un Noël blanc...

15) Le prince, la princesse et les petits princes Viva for Life 2018 en 18 photos & vidéos - © Tous droits réservés Quand le Prince Laurent débarque en surprise sur la place de Nivelles, ce n'est pas pour passer en coup de vent. Les enfants du Prince ont eux-mêmes économisé de l'argent et demandé à venir apporter leur contribution en personne au Cube de Viva for Life. Pendant que le prince échangeait quelques mots en toute décontraction avec les personnes présentes, son épouse s'essayait à la danse country et ses enfants allaient déposer de l'argent dans la boîte à dons.

17) Les généreux Bigflo et Oli "Ça nous touche, ça nous fait beaucoup de peine. C'est cool qu'il y ait des gens comme vous qui font en sorte que ça aille mieux." raconte Bigflo avant de dégainer son téléphone pour faire un don de 5.000€ !

18) La découverte du montant final