Viva for Life : 15.000€ récoltés grâce à vous et vos 12 défis

Comme en 2020, vous avez été au rendez-vous pour relever les 12 défis ! Ce challenge connecté au profit de Viva for Life, les jours précédant l'opération a permis de rapporter 15.000€.

Du 10 au 17 décembre, de nombreuses familles ont réalisé 12 défis lancés par les animateurs de la RTBF. Chacune d'elle a récolté au minimum 200€ pour obtenir la somme fantastique de 15.000€ au profit de l'opération de solidarité.

Lancée pour la première fois en 2020, cette manière originale de se mobiliser pour l'opération a rassemblé familles, amis, collègues, mobilisés autour de la cause, dans des défis aussi loufoques et rassembleurs les uns que les autres.

Il y avait des défis culinaires et gourmands, comme le mélange entre sport et nourriture avec Candice Kother et Pierre Joye, le gobage de flan avec Patrick Weber. On retrouvait aussi des défis musicaux comme l'imitation du brâme du cerf lancée par Adrien Joveneau, l'interprétation d'Ani Kuni, l'hymne de l'opération, ou encore des défis magiques comme réussir un jeu d'illusion avec un smartphone avec Adrien Devyver.

Ce dernier défi a été plus compliqué à réussir par la famille de Michel, famille qui a récolté le plus de dons pour les 12 défis. Le père d'Anna et Celita est venu remettre symboliquement le chèque des 15.000€ collectés au total pour ces défis connectés.