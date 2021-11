Viva for Life : 1 enfant sur 4 sous le seuil de pauvreté en FWB, ce n'est pas une statistique

Année après année, Viva for Life contribue à sensibiliser le public et rappelle qu’1 enfant sur 4 en Belgique francophone vit sous le seuil de pauvreté. Et malheureusement, force est de constater que ce chiffre stagne.

Le cœur du message reste l’enfance et la réalité de la pauvreté infantile , mais le concept évolue. Souvent la pauvreté ne se voit pas, et pour rendre cette réalité plus concrète et perceptible aux yeux des gens, nous avons pris le parti d’humaniser ces chiffres, de poser des visages sur cette réalité.

Pour soutenir cette phase de conscientisation, une nouvelle campagne nous accompagne cette année, avec toujours un message de de sensibilisation crédible et juste autour de la cause.

Depuis 2013, la semaine de solidarité Viva for Life revient chaque année pour rappeler que la pauvreté ne cesse de prendre de l’ampleur et met en péril le développement, la santé et le bien-être de 80.000 enfants à Bruxelles et en Wallonie.

L’enjeu est crucial encore cette année. La crise sanitaire et les inondations de cet été aggravent la situation et entrainent de nombreuses familles précarisées dans des difficultés inédites. Aujourd’hui, il apparaît plus important que jamais de poursuivre l’action Viva for Life. De nombreuses associations attendent notre soutien pour pouvoir poursuivre leurs actions !

Depuis 2013, la mobilisation ne faiblit pas ! Chaque année, organisateurs de défis, bénévoles, donateurs,… sont nombreux à apporter de l’espoir aux familles qui vivent dans la pauvreté ! La solidarité qui se déploie autour de Viva for Life réchauffe les cœurs. Une semaine teintée de l’ambiance de Noël et de la générosité.