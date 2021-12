Visitez le cube de Viva for Life virtuellement, comme si vous y étiez !

Vous avez toujours rêvé d'être à la place des trois animateurs et de voir le cube de l'intérieur ? C'est désormais possible grâce à Opendoor. Partez à la découverte en 3D des deux étages qui composent la maison de Sara, Ophélie et Marco en cliquant sur le bouton play ci-dessus.

Cette année, le Cube de verre de Viva for Life prend de la hauteur en s'étendant sur deux étages ! Le studio a été réaménagé pour être pour la première fois en communication directe avec la scène.

À l’étage, le public peut découvrir l’espace de repos des animateurs. C'est à cet endroit qu'ils auront chacun une petite chambre visible depuis la place et leur kitchenette pour préparer leurs soupes qui les sustenteront pendant leurs 144 heures de direct.

Au même niveau, se trouve également un standard téléphonique. Peut-être aurez-vous la chance d'entrer directement en contact avec les animateurs qui décrocheront le téléphone pour répondre aux personnes souhaitant faire un don et écouter un morceau de musique. Le numéro d'appel est le 0800/30.007 et retrouvez toutes les façons de faire un don sur le site de Viva for Life.

Animateurs, visiteurs présents à Tournai et en digital, tous ont une vue imprenable sur l’entièreté de la vie du cube !

Et maintenant suivez le guide !