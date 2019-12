Vincent Vanasch des Red Lions : jeune papa touché par l'opération Viva for Life

Vincent Vanasch (Red Lions) : jeune papa touché par l’opération Viva for Life - © Tous droits réservés

Vincent Vanasch dans le cube - Viva for Life 2019 - 18/12/2019 Ce mercredi 18 décembre, deux invités sportifs se sont rendu dans le cube de Viva for Life : Vincent Vanasch, gardien des Red Lions, et Christophe Reculez, journaliste sportif. Au côté d’Ophélie Fontana, ils se sont livrés sur la pauvreté infantile et la faculté du sport de recréer du lien social. Celui qui a été élu meilleur gardien du monde s’est montré particulièrement touché par la cause, d’autant plus depuis qu’il est devenu papa.