Vincent Langendries revisite "Champs Elysées" pour Viva for Life et Ophélie

"Champs Elysées" revisité par Vincent

Je m’baladais près de Tournai, il faisait froid il faisait frais

J’avais envie de faire un don à n’importe qui

N’importe qui et ce fut toi Adri Ophé ou bien Sara

Il suffisait d’un p’tit billet pour vous faire chanter

Oh Viva for Life (palalala), Oh Viva for Life (palalala)

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit

Il faut savoir tout donner pour Viva for Life

Toi Adri, toi le seul mec… toi le Bruel, toi t’es impec

Pris en sandwich oh c’est pas simple avec les deux dingues

Y a Sara… pile électrique, le pouce levé… c’est fantastique

Et Y a Ophelie et sa bave… ah oui c’est grave !

Oh Viva for Life (palalala), Oh Viva for Life (palalala)

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit

Oui on a ri on a pleuré dans Viva for Life

Mais dans le cube c’est garanti… tu as chopé des insomnies

Soupe aux oignons ou bien smoothies ton foie dit pas oui

Pour les enfants La boite à dons doit déborder de 5 millions

Mais mon trésor moi ma folie c’est Ophélie

Oh Viva for Life (palalala), Oh Viva for Life (palalala)

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit

Donnez ça fait vraiment du bien, merci les copains

Oh Viva for Life (palalala), Oh Viva for Life (palalala)

Oh Viva for Life (palalala), Oh Viva for Life (palalala)