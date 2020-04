Urgence sociale covid-19: CAP48 et Viva for Life lancent un appel aux dons

Face aux circonstances extrêmes engendrées par la crise du covid-19 et le confinement, l’urgence sociale se fait de plus en plus sentir. Depuis plusieurs semaines, CAP48 et Viva for life ont entendu les situations dramatiques que leur ont rapportées les associations qu’elles soutiennent dans les secteurs de la pauvreté infantile, de l’aide à la jeunesse et du handicap. Le tissu associatif tire la sonnette d’alarme. Présentes chaque jour aux côtés des publics vulnérables, les équipes de terrain redoublent d’efforts pour assurer la sécurité de leurs bénéficiaires et limiter l’impact de la crise du COVID-19. Mais elles commencent à manquer cruellement de moyens financiers pour poursuivre leurs actions.

Face à leur manque cruel de moyens pour poursuivre leurs actions, CAP48 et Viva for Life lancent un appel aux dons pour subvenir urgemment aux besoins de première nécessité des personnes fragilisées dans ces secteurs.

Yves Kayaert, directeur de l’association Itinéraires AMO, explique: Nous accompagnons des jeunes issus de milieux très précarisés. Dès le début du confinement, on s’est vite rendu compte que certaines familles n’avaient même plus de quoi nourrir leurs enfants. Les structures qui leur fournissaient un repas sont fermées et elles ont à peine de quoi payer leur loyer. Nous avons urgemment besoin de plus de moyens pour répondre à leurs besoins de base comme la nourriture, les langes pour les bébés ou encore des jeux pour occuper les enfants. Je ne vous cache pas que notre impuissance nous rend dingues quand on connaît certaines situations et qu’on imagine ce qui se passe derrière les murs!

Mais CAP48 et Viva for Life ont aussi été interpellées par leurs donateurs qui souhaitent plus que jamais exprimer leur solidarité en cette période de crise. C’est pourquoi, les deux opérations de solidarité de la RTBF s’unissent pour lancer un appel à la générosité destiné à créer un fonds d’aide d’urgence. Ce fonds permettra de prodiguer aux associations des biens de première nécessité (denrées alimentaires, produits hygiéniques,…), du matériel de protection (gants, gel, masques), mais aussi les moyens de maintenir le lien avec leurs bénéficiaires ou encore de financer du personnel compensatoire si nécessaire.

Un appel à projets est ce jour lancé aux associations désireuses de solliciter une aide financière pour répondre à un besoin urgent lié à la crise. Une procédure allégée a été mise en place afin de pouvoir octroyer les fonds dans un délai très court.



Les dons se font eux aussi exclusivement en ligne, et comme d’habitude, chaque donateur bénéficie d’une attestation fiscale pour tout don de minimum 40 euros.