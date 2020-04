Urgence sociale covid-19 : 150 associations en attente d'un financement d'urgence

L'appel aux dons lancé par CAP48 et Viva for Life a déjà permis, grâce à vos dons, de financer 19 associations actives auprès des familles précarisées, des jeunes en difficulté et des personnes handicapées. Exemple avec Emilie Querton, responsable de l'asbl Echoline. En une semaine, 150 demandes d'aide ont été introduites, ce qui prouve que les besoins sont nombreux et urgents. Les dons sont à faire sur cap48.be ou vivaforlife.be

Une semaine après l’appel aux dons lancé par CAP48 et Viva for Life en vue de la constitution d’un fonds d’urgence pour répondre à la crise sociale actuelle, 19 associations actives auprès des familles précarisées, des jeunes en difficulté et des personnes handicapées ont déjà pu recevoir l’aide qu’elles avaient sollicitée. En une semaine, ce sont plus de 150 dossiers qui ont été introduits. Les besoins du terrain sont importants et les dons sont primordiaux pour pouvoir y répondre. ► Lire aussi : "S’il y a bien un moment où il faut être solidaire avec les familles précarisées, c’est aujourd’hui"

90.000 euros déjà distribués A ce jour, près de 90.000 euros ont déjà pu être distribués à des associations venant en aide à des personnes vulnérables et précarisées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les montants octroyés permettront d’apporter des colis alimentaires à des familles isolées et précarisées, financer du matériel de puériculture ou encore leur fournir du matériel informatique permettant de maintenir leurs acquis socio-éducatifs par une prise de contact fréquente avec les associations et les écoles. Ces financements s’avèrent essentiels car cette crise sociale touche de plein fouet des personnes déjà fragilisées par des conditions de vie difficiles, soit pour des raisons financières, soit parce qu’ils sont porteurs de handicap. ► Lire aussi : L’asbl Seconde peau craint pour le bien-être des familles vulnérables Les associations qui encadrent ces publics depuis de nombreuses années déjà s’inquiètent du sort qui leur est réservé. Elles sont déjà plus de 150 à avoir introduit un dossier de financement. Le Jury de CAP48 et de Viva for Life se réunit régulièrement afin de valider les procédures et ainsi répondre rapidement aux demandes. Mais les fonds ne peuvent être octroyés qu’à condition d’en avoir les moyens. C’est pourquoi il est plus que jamais nécessaire d’agir dès maintenant.

Témoignage d’une asbl aidée grâce à vos dons Aidée grâce à vos dons, l’asbl Echoline, qui accompagne des familles précarisées de la région de Charleroi de la grossesse jusqu’aux 3 ans de l’enfant, a déjà pu mettre en place des actions concrètes. "Grâce à ce don de 5.000 euros, nous avons déjà pu aller à la rencontre de 10 familles cette semaine afin de déposer des colis adaptés en fonction de leurs besoins." informe Emilie Querton, psychologue et coordinatrice de l’asbl. "Dans certaines familles, nous avons déposé du lait et des langes en urgence parce qu’elles n’en avaient plus à la maison et n’avaient pas les moyens de se rendre en pharmacie. Nous avons beaucoup de familles isolées. Pour une maman seule avec deux enfants, c’est très difficile de sortir et de se rendre dans les magasins. Nous avons aussi pu aller déposer des jeux adaptés aux besoins des enfants pour aider les familles à les occuper, ce qui n’est pas simple parfois dans des logements très petits et inadaptés." "On a pu voir à quel point ces colis leur faisaient plaisir. Même si c’est à distance, ça leur fait du bien de retrouver un peu de contact, certains sont vraiment très isolés" conclut Emilie Querton. Pour pouvoir aider les nombreuses autres associations qui attendent en urgence une aide financière, nous avons besoin de vous ! Faites un don !