Un record du monde battu dans le cube - Viva for Life 2019 - 19/12/2019 Nouveau record à battre : il va falloir tenir un raisin le plus longtemps possible au bout d'une paille en inspirant.. Pour Ophélie, tout s'arrête après 2 secondes mais Adrien tient 13 secondes une première fois et réitère son record une seconde fois en tenant 11 secondes! Malheureusement, l'évaluateur du Guinness Book n'étant pas présent ce record ne sera pas homologué.