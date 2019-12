Un peu de sport au menu du prochain défi! - © Tous droits réservés

Un peu de sport au menu du prochain défi! - Viva For Life 2019 - 21/12/2019 Sara, Ophélie et Adrien vont devoir chausser leurs baskets pour ce nouveau défi. Les trois animateurs vont devoir parcourir pas moins de 250 km sur un tapis de course. Heureusement, des coureurs sur la Grand-Place de Tournai seront là pour les aider.