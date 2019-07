Un hommage à la célèbre VW Coccinelle Choupette au profit de Viva For Life

Deman Brussels est le spécialiste de voitures d’exception.

Pour soutenir une cause qui lui est chère, l’équipe Deman a décidé de participer à la course des Total 24 hours of Spa, ces 27 et 28 juillet, au profit de Viva for Life.

En hommage au fameux numéro 53 et au film " Un amour de coccinelle " qui sortait en salle il y a tout juste 50 ans, Deman Brussels, a développé une toute nouvelle voiture de course : Juliet ! Ce bolide de course est prêt à relever de nouveaux défis. A commencer par un défi solidaire au profit de Viva for life !

Objectif : récolter des fonds en faveur des jeunes enfants (0-6 ans) vivant sous le seuil de pauvreté lors de la course automobile.

Venez donc vous aussi rendre hommage à l’iconique Volkswagen à l’occasion des Total 24 hours, à Spa-Francorchamps les 27 et 28 juillet prochain.