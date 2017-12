L'Institut Notre-Dame de Lourdes s'occupe principalement de la relation parents-enfants. Ils sont là pour recréer une dynamique positive entre eux.

Lise est coordinatrice du projet "Effet Plume" de l'Institut Notre-Dame de Lourdes, dans la région de Dinant. L'objectif de ce projet est d'aider les enfants à s'exprimer. Ils sont partis du constat que les enfants ne s'expriment pas toujours avec des mots et que leur mal-être passe le plus souvent par leur comportement. Aussi, ils aident ces enfants à s'exprimer différemment, avec leur corps, avec leurs ressentis, ils leur apprennent des expressions corporelles qui les aident à s'exprimer.

Un enfant difficile à quelque chose à nous dire

L'approche corporelle, le massage thérapeutique ou encore la psychomotricité peuvent aider à se sentir mieux. Et si on se sent mieux dans son corps, on se sent mieux dans sa tête et mieux avec les autres. L'Institut est convaincu que ce n'est pas parce qu'il y a des lacunes dans l'éducation des parents, qu'il n'y a pas d'amour. Tous les parents aiment leurs enfants, mais parfois, ils les aiment mal. L'Institut a pour mission d'accompagner ces parents pour recréer une dynamique positive avec les enfants. Depuis deux ans, ils vont à la rencontre des familles, et travaillent avec les enfants de 0 à 6 ans, ainsi qu'avec quelques adolescents.