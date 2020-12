Un chien invité surprise devant le cube de Viva for Life : Haiko vient aboyer pour les animateurs !

Haiko vient aboyer à Viva for Life - Viva for Life - 21/12/2020 Viva for Life, ce sont aussi des invités surprise. On se souvient de l’amie d’Ophélie venue lui faire un coucou et de tous les amis et la famille de la présentatrice qui lui ont passé un message à travers le Fanwall. Un moment très émouvant qui avait fait pleurer Ophélie à chaudes larmes. Cette fois-ci, pas de larmes mais des aboiements sur la pelouse devant le cube. Haiko, le chien le plus intelligent de Belgique est venu dire bonjour à Sara et Ophélie. Ce jack Russel, venu avec sa maîtresse Ameline, nous montre ses prouesses : il aboie sur commande, saute sur le dos d’Ameline, fait le poirier et marche sur les pieds de sa maîtresse. La dépense mentale est une méthode d’éducation positive basée sur le conditionnement. Cela se travaille avec un clicker, c’est-à-dire un petit boîtier qui émet un simple "click". Grâce à cet outil, Haiko a pu apprendre des tours qui ne sont pas naturels chez un chien. Il termine son tour en aboyant aux auditeurs et téléspectateur sur Auvio : Faites un don !