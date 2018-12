Typh Barrow a un message pour Viva for Life

Typh Barrow, la nouvelle coach de The Voice Belgique, n'est pas venue les mains vides dans le cube ! Elle a apporté des cadeaux pour les animateurs de Viva for Life. La générosité incarnée, cette artiste !

Ce soir, elle sera sur la Grande-Place de Nivelles pour mettre l'ambiance et réchauffer les cœurs malgré le vent.

"Quel que soit le métier qu'on a ou la situation dans laquelle on est, on ne peut pas rester indifférent à cette cause. D'autant plus quand on voit tous ces gens qui se mobilisent, ça donne encore plus envie de faire sa part" confie-t-elle.