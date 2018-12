Comment parler de la pauvreté dans une école où la plupart des enfants viennent d’un milieu précarisé ? C’est loin d’être simple ! A l’école communale du Val, à Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine, Province de Liège), Joy Debouny a tout de même accepté d’évoquer le sujet avec ses élèves de cinquième primaire. " Vous allez recevoir sur chaque table une série de photos. Choisissez celle qui vous parle le plus ". Madame Joy a la voix qui porte mais le sourire prompt. Une posture qui impose tout naturellement le respect. Le chahut dans la salle de classe est vite étouffé. Sur les photos, des scènes de misère, souvent immortalisées à l’autre bout du monde. Les élèves découvrent ces images dérangeantes, d’enfants d’à peu près leur âge. " On voit leurs côtes, ils n’ont pas de vêtements et demandent à manger ", résume un petit garçon. Autre photo qui interpelle les écoliers : celle d’une petite fille qui tient dans les mains un carton où l’on peut lire l’inscription en anglais " Aidez-moi ". " Est-ce une petite fille qu’on ne pourrait voir que dans un autre pays ? ", interroge Madame Joy. " Non, j’ai vu une petite fille à Liège qui n’avait pas de maison ", répond du tac au tac une élève.

" Tu sais Madame, moi j’en connais un, un pauvre ! C’est mon papa " - © Tous droits réservés

Le pauvre, c’est l’autre Pour ces enfants, la pauvreté c’est forcément " l’autre ". Celui qui vit à l’autre bout du monde ou celui qui n’a vraiment rien. Chacun y va de sa définition : " ils ont des vêtements sales ", " ils n’ont rien à manger ", " ils n’ont pas de maison ". Pourtant, " quand on creuse un peu, on voit bien qu’il y a une certaine précarité chez eux ", explique l’institutrice en aparté. " Ils ne se rendent pas compte du milieu d’où ils viennent. Ils ne côtoient pas de gens aisés. " Quand les enfants évoquent finalement les problèmes financiers de leurs parents, c’est toujours avec pudeur et retenue. " Moi des fois quand on arrive fin du mois, maman elle n’a plus beaucoup beaucoup, donc des fois on mange des pâtes ou plutôt des œufs ", raconte une fillette. " Chez mon papa c’est vraiment difficile parce que parfois il ne lui reste que 10 euros pour finir le mois ", révèle un autre enfant.

Tu sais Madame, moi je connais un pauvre ! Au fil de l'atelier, les langues se délient. Un garçon profite de la pause pour interpeller son institutrice. " Tu sais Madame, moi j'en connais un, un pauvre ! C'est mon papa ". Court silence. La discussion se poursuit en tête-à-tête. " C'est venu spontanément et pendant qu'il me parlait, j'ai bien senti qu'il était au bord des larmes ", nous confiera ensuite l'enseignante. " Je trouve ça bien qu'il puisse se sentir assez en confiance pour partager des choses comme ça ". "L'école, c'est notre petite bulle". Une bulle qui permet aux élèves qui vivent des choses difficiles à la maison, qui sont tracasser de venir se confier à leur institutrice et que Madame Joy entend bien protéger encore un peu jusqu'à la fin de l'école primaire.