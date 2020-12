Tryo dédie son tube "Serre-moi" à Viva for Life qu'il rejoue face à Sara sur Skype

Tryo ne pouvait se rendre près du cube de verre mais tenait à apporter son soutien à l'opération Viva for Life par Skype. Le groupe français avait même réservé une petite surprise aux animateurs en jouant son titre Serre-moi.

En 2019, Daniel, Manu, Guizmo et Mali étaient venus à Tournai pour soutenir la cause Viva for Life. En 2020, le groupe fête ses 25 ans de carrière avec un nouvel album, XXV, qui contient des inédits et des reprises de leurs plus grands tubes avec d'autres artistes. Mais l'année 2020 a bien entendu été morose avec la crise sanitaire qui a entravé le calendrier du groupe mais aussi surtout qui accroît la précarité en Fédération Wallonie-Bruxelles mais pas uniquement comme le souligne Guizmo.

"Avec cette situation sanitaire qui n'en finit pas, on voit de la misère et la précarité augmentent un peu partout sur la planète donc plus que jamais il faut être solidaires les uns les autres" estime le guitariste.

À Bruxelles pour enregistrer leur nouvel album, Tryo a aussi délivré une surprise aux animateurs du cube en proposant un live confiné, via Skype, de leur titre Serre-moi. Cette chanson figure sur l'album XXV dans une nouvelle version enregistrée avec Yannick Noah et Ibrahim Maalouf. Car Tryo c'est aussi la bonne humeur qu'ils diffusent sur leurs nombreuses chansons comme Désolé pour hier soir, L'hymne de nos campagnes ou Ce que l'on s'aime, des émotions dont on a aussi besoin au cours de l'opération et encore plus en 2020.

En effet, de plus en plus de familles vivent dans la précarité chez nous. La crise du covid19 a aggravé la situation ! Viva for Life finance des associations qui aident les familles et les jeunes enfants en difficultés et tentent de limiter les conséquences de la pauvreté.