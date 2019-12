Découvrez Tournai, une ville conviviale et solidaire ! - Viva For Life 2019 - 17/12/2019 Cette année, le cube de Viva For Life a élu domicile à Tournai, la ville la plus française de Wallonie ! Située à 20 minutes de Lille, Tournai vit aux rythmes des traditions. Avec son beffroi, sa cathédrale et l'Escaut, cette ville est un décor de choix pour Viva For Life. Mais Tournai a d'autres atouts : des jeux, des bières ou encore son carnaval ! Depuis des mois, la ville aux 5 clochers met les petits plats dans les grands pour accueillir ce grand élan de générosité. Pas moins de 112 défis ont été réalisés par les Tournaisiens. Une mobilisation sans précédent ! Après 10 jours de préparation, Tournai est fin prête pour Viva For Life. Le marché de Noël s'est organisé autour de la scène. Pendant 6 jours et 6 nuits, le cœur de cette ville historique va battre au rythme de la générosité !