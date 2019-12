Touché par le témoignage d'Angélique, Adrien ne peut retenir son émotion - © MARTIN GODFROID

La Maison Source rompt la solitude des personnes isolées - Viva For Life 2019 - 20/12/2019 Angélique, de 20 ans, est la maman de Tiago, un petit garçon de 14 mois, qu'elle ne peut voir que deux jours par semaine à cause de sa précarité. Cette jeune maman n'a pas eu une enfance facile. Aujourd'hui, elle veut se battre pour offrir un avenir meilleur à son fils. "Je veux me battre pour avoir mon fils plus souvent." A l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, Angélique ne peut voir Tiago qu'à l'ASBL Maison Source... Une situation qui a particulièrement touché Adrien, jeune papa d'un petit loulou d'un an et demi. "C'est le truc le plus horrible qui puisse arriver : être séparé de son enfant..."