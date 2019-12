Tendresse, crêpes et duo inédit : le résumé du jour à Viva for Life

Saule , Ozya , Maëlle et Boulevard des airs sont aussi venus rendre visite à Sara, Ophélie et Adrien.

Patrick Bruel nous a rendu visite pour la deuxième fois à Viva for Life. Il est venu à Tournai avec un message engagé qui rappelle l’importance de cette semaine de mobilisation ! Le chanteur a ensuite enflammé la Grand Place en musique. Il a même défié Adrien à chanter avec lui en duo et invité le public à chanter pour les habitants du cube !

Les journées se suivent et ne se ressemblent pas dans le cube de Viva for Life. Retrouvez les moments forts de la troisième journée.

Défi réussi !

Que s'est-il passé à Viva for Life le 20 décembre ? - © MEESSEN Timote

Chaque jour nos trois animateurs ont un challenge à relever. Depuis le 19 décembre au soir, ils font des crêpes… des montagnes de crêpes ! Un défi d’autant plus difficile à réaliser qu’ils ne peuvent pas y goûter. Ils ont heureusement pu compter sur l’aide des visiteurs du jour pour cuire les 600 crêpes. Nos animateurs ont également redécoré le cube lors d’ateliers do it yourself. Hop, 10.000€ s’ajoutent à la cagnotte ! Prochain défi : réaliser un roman photo mémorable.