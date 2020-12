Témoignage Viva for Life : "Y a pas de fête chez nous, jamais ! "

“Y a pas de fête chez nous, jamais. Y a tout l’amour qu’on peut apporter à nos enfants mais ça s’arrête à ça” , le témoignage édifiant de Marie nous rappelle que certains enfants sont privés de moments féeriques à Noël pour des raisons financières, car les repas de fête et les décorations ont un coût non négligeable.

Récemment, un cadeau a égayé son quotidien, Marie a reçu une poussette pour aller promener sa fille : “ma fille a 2 ans et demi et elle n’avait pas de poussette. […] C’est son cadeau de Saint Nicolas et j’espère qu’on va en profiter beaucoup”. Elle nous raconte : "C’est un budget une poussette et je n’ai jamais eu l’occasion de lui offrir. Je n’ai jamais eu la chance d’avoir un don pareil car bien souvent c’est un don qui part très rapidement. Et là, elle est à moi”.

En cette période de Noël et à quelques heures du réveillon, on a tous envie d’être généreux avec ceux qu’on aime. Ces enfants dont on vous parle depuis le début de la semaine, ont plus que jamais besoin de votre soutien. Faites un don.